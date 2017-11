Enade em Manaus fecha os portões às 11h neste domingo (24)

Universitários finalistas de 31 cursos de graduação farão o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) em Manaus neste domingo (26). A prova avalia o rendimento dos estudantes ingressantes e concluintes de cursos de graduação brasileiros e é também um “termômetro” do nível das instituições de ensino superior. O exame será aplicado em todo País a partir das 13h30, com fechamento dos portões às 13h, horário de Brasília. Na capital amazonense, por conta do horário de verão, o início ocorrerá às 11h30, com fechamento dos portões às 11h. Os portões abrirão 1h antes, às 10h.

Para acessar os locais de prova, o estudante deve consultar o Cartão de Confirmação da Inscrição, disponível no site do Enade desde o último dia 13, por meio do endereço enade.inep.gov.br. É preciso que estudante forneça CPF e a senha cadastrada na inscrição.

Nesta edição, o Exame vai avaliar aos estudantes dos cursos que conferem diploma de bacharel nas áreas de: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia e Sistemas de Informação; dos cursos que conferem diploma de bacharel e licenciatura nas áreas de Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras-Português, Matemática e Química; dos cursos que conferem diploma de licenciatura nas áreas de Artes.