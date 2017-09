Tweet on Twitter

Até a próxima segunda-feira, 18/9, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) recebe os documentos exigidos para efetivar a participação no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 002/2017.

Nesta sexta-feira, dia 15, pela manhã, mais de nove mil candidatos preencheram a ficha pela internet e, aproximadamente, três mil entregaram a documentação na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), na avenida Maceió, Zona Centro-Sul, conforme orienta o edital.

Segundo a Gestão Administrativa e Planejamento da Semsa não haverá prorrogação. Os candidatos podem se inscrever no site semsa.manaus.am.gov.br até às 23h59 de hoje (15) e entregar os documentos na próxima segunda (18), das 9h às 12h, aqui na Divisão de Desenvolvimento.

A diretora do Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Mircleide Silva, informou que houve aumento no número de servidores e de salas para melhor atender os candidatos.

Segundo Mircleide, os candidatos ao cargo de enfermeiro, que não possuem o registro profissional em mãos, podem ficar tranquilos, pois a Semsa está recebendo declaração de quitação junto ao Conselho Regional de Enfermagem (Coren/AM). Caso selecionado, ainda segundo ela, o profissional terá 30 dias para apresentar o documento.

Por meio desse PSS serão contratados três médicos veterinários, 20 enfermeiros e 200 técnicos de enfermagem. Para médicos veterinários e enfermeiros o salário é de R$ 6.370,16 e para os técnicos em enfermagem R$ 2.112,38. Todos com carga horária de trabalho de 40 horas semanais.

O contrato terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com as necessidades da Semsa, que irá lotar os profissionais no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, nas Unidades da Estratégia Saúde da Família (UESF) e em diversos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.

A inscrição é gratuita e o candidato poderá se inscrever para uma função somente. Para efetivar a participação, o interessado deve apresentar ficha de inscrição impressa e curriculum vitae; originais e cópias da Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Certificado ou Declaração de Escolaridade, comprovante de residência (água, energia ou telefone) e registro no conselho regional da profissão. Caso possua, poderá apresentar também documentos comprobatórios de títulos e experiência para fins de pontuação.