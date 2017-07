Entorno do CSU do Parque Dez com monitoramento de trânsito reforçado durante o Festival

A circulação de veículos no entorno do Centro Social Urbano do Parque Dez, zona Centro-Sul, será monitorada a partir desta sexta-feira, 7/7, por 15 agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans).

A presença constante dos agentes na área ocorre durante a realização do Festival Folclórico do bairro, para proporcionar segurança aos pedestres e mais fluidez ao tráfego.

Além da sinalização e de placas indicativas de acessos, os itinerários serão monitorados pelos agentes que estarão em pontos fixos montados nas esquinas, com o apoio de motos, viaturas e caminhões guincho.

A fiscalização do trânsito estará atenta para coibir casos de estacionamento em locais proibidos, sobre a calçada, em frente a garagens e próximo às esquinas.

Moradores da área que tiverem dificuldade em circular nas vias ou acessar suas residências podem pedir apoio ao Plantão do Trânsito pelo telefone 0800-092-1188.

Durante o festival, a Rua Perimetral fica no sentido Maneca Marques/CSU. As ruas Safira Braga e 18 ficam no sentido único: CSU/Rua Ivonete Machado.

A Rua 17 fica em sentido único da Rua Ivonete Machado em direção ao CSU. A Rua Perimetral, no trecho entre a Rua 20 e Rua Maneca Marques, também fica em sentido único.