A equipe de investigação do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP) prendeu na tarde desta segunda-feira, dia 8, por volta das 14h30, Anderson da Mota Fernandes, 26, conhecido como “Chupa Cabra”, autor do roubo de um aparelho celular. O infrator foi interceptado na Rua Japiim, bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital, logo após cometer o crime.

De acordo com o delegado titular da unidade policial, Jander Mafra, “Chupa Cabra” foi abordado pela equipe do 13° DIP no momento em que conduzia uma bicicleta pela via supracitada. Segundo Mafra, o infrator estaria em uma velocidade relativamente alta, o que chamou a atenção dos policiais civis. Durante revista os servidores encontraram com Anderson um simulacro de arma de fogo e um celular da marca Samsung.

“Em posse do simulacro de arma de fogo e agindo de forma violenta, “Chupa Cabra” abordou uma mulher de 39 anos e exigiu que ela entregasse o aparelho celular que segurava. Em seguida ele empreendeu fuga na bicicleta. Conseguimos recuperar o celular roubado com “Chupa Cabra”, nas proximidades do local onde aconteceu o delito”, esclareceu Jander Mafra.

Conduzido à delegacia, o infrator foi reconhecido pela vítima como autor do roubo. Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), os policiais civis constataram que Anderson já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, roubo, lesão corporal e ameaça. “Chupa Cabra” ainda estaria prestando serviços comunitários em uma escola, para ter redução de pena.

Anderson foi autuado em flagrante por roubo. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia ele será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da cidade.