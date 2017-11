A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) divulga sala de candidatos a estágio no TCE-AM por curso. As provas do Processo Seletivo Simplificado para Estagiários do Tribunal de Contas do Amazonas (PSE) serão realizadas no próximo dia 19/11 (domingo), pela manhã, na Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), localizada na avenida Constantino Nery, 3204, Chapada.

A abertura dos portões será às 8h, com início das provas às 9h e término às 12h.

Ao todo concorrerão às 77 vagas de estágio e formação de cadastro reserva do TCE 3.565 candidatos, sendo 1.582 para direito, 595 para administração; 533 engenharia e 497 contabilidade (497), 136 para tecnologia da informação; 103 para Comunicação (103); 85 para economia e 22 para arquivologia. Fizeram a inscrição pela internet 7,4 mil estudantes, mas somente os 3,5 mil compareceram à Escola de Contas com a documentação exigida no edital.

Conforme orientação do conselheiro-coordenador da ECP, Josué Filho, no dia das provas, será obrigatória a apresentação do documento de identidade original com foto (ou documento oficial com foto) e comprovante de inscrição. O referido documento deverá estar em perfeitas condições. As listas com os locais de provas dos candidatos estarão disponibilizadas, também, na sede da Fametro.

Os aprovados ocuparão as vagas dispostas no Edital, com previsão de admissão no Tribunal para o mês de dezembro deste ano. Com uma carga horário de 25 horas semanais, sendo cinco horas por dia. A bolsa mensal é de R$ 1.000,00, com ajuda de custo para o vale-transporte no valor R$ 167,20 e mais seguro de vida.

Maiores informações podem ser encontradas ligando para o número: (92) 3301-8301.

Tecnologia da Informação Economia Direito Contabilidade Comunicação Arquivologia Administração Engenharia Civil