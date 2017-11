O secretário de Cultura, Denilson Novo, informa que, por falta de consenso entre as duas entidades que representam as escolas de samba de Manaus, suspendeu, na tarde desta quinta-feira (16/11), as negociações com as agremiações carnavalescas para a realização do Desfile das Escolas de Samba de Manaus, em fevereiro de 2018. Segundo o titular da pasta, a decisão será mantida até que as associações entrem em acordo, inicialmente entre elas, para, posteriormente, discutir seus pleitos em conjunto com a Secretaria, que se mantém a favor da união das ideias para continuar oferecendo o apoio de todos os anos.

“Não há como fazer qualquer negociação sem que as entidades consigam se entender primeiro entre si”, explicou Denilson Novo. “Nosso intuito é fazer o melhor possível pelo Carnaval do Amazonas”, disse o secretário, que aguarda uma definição das escolas sobre o assunto em questão.