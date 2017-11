O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), informa que as Escolinhas de Esportes da Vila Olímpica de Manaus, zona centro-oeste, estão com inscrições gratuitas abertas para atividades até o dia 15 de dezembro. As vagas são para crianças a partir de 7 anos e para jovens até 17 anos.

De acordo com a coordenação, até o momento, há vagas para o handebol, voleibol, futsal, basquete, judô, tênis de mesa, xadrez, luta olímpica, ginástica rítmica e artística. As aulas acontecem em dois horários, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 à 17h30.

Os interessados devem comparecer a Vila Olímpica portando a cópia e o original dos seguintes documentos: declaração escolar, comprovante de residência, certidão de nascimento ou RG e uma foto 3×4.

“Tudo começa com uma boa base, por isso no governo de Amazonino Mendes haverá sempre boas oportunidades para os nossas crianças e para os nossos jovens. É através das escolinhas de esportes que eles vão descobrir qual modalidade vão querer praticar pelos próximos anos”, comentou a secretária da Sejel, Janaina Chagas.

As atividades das escolinhas são realizadas nas quadras cobertas, no ginásio de ginástica do Amazonas, na pista de atletismo e no estacionamento da Vila Olímpica de Manaus.

“Quem desejar fazer parte de uma das escolinhas precisa procurar o setor de secretaria, que fica no segundo bloco da Vila Olímpica, de segunda a sexta, até às 11h”, completou o chefe do Departamento de Esporte, Egídio Antônio Pinto.