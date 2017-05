Espaço Amigo Ruy realizou mais de 17 mil atendimentos em 2014

O Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar), no bairro Alvorada II, zona Centro-Oeste, realizou 17.108 mil atendimentos em 2014.

Ao todo, são 1.167 crianças registradas no local, sendo 50 atendimentos diários e 133 crianças em terapia. Os números foram divulgados na manhã desta terça-feira, dia 13, pela diretora do espaço, Ieda Rodrigues.

O Eamaar possui cinco salas de atendimento, área de lazer com quadra poliesportiva, piscina, playground além de consultório odontológico e clínico.

O espaço conta com psicólogos, pediatras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, odontólogos, pediatras, assistentes sociais e profissionais de educação física adaptada. Conta ainda com profissionais de educação como psicopedagogos, pedagogos e professores de educação especial.

De acordo com a psicóloga Nazaré Pereira, que trabalha no Espaço Amigo Ruy, o atendimento multidisciplinar é fundamental para o desenvolvimento psicossocial de cada criança.

Todo o trabalho tem apresentado resultados satisfatórios. Marcos Vinícius, de nove anos, frequenta o espaço duas vezes por semana. Antes de iniciar o tratamento, tinha comportamento agressivo, era introspectivo e não falava.

O Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy está localizado na rua 18, Alvorada 2, atrás do Banco do Brasil. Mais informações no telefone (92) 3656-4004.