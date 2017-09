O desempenho do candidato durante a entrevista de emprego pode ser determinante para a conquista da tão sonhada vaga. Mas, para evitar que o medo e a ansiedade tomem conta nessa hora, a administradora e especialista em Gestão de Negócios, Dani Cruz, preparou algumas dicas para os candidatos se darem bem no primeiro encontro com o recrutador.

A primeira dica dela é para que a preparação do estudante ou profissional comece bem antes da entrevista. É essencial saber qual o perfil da empresa, a área em que atua e analisar de que forma pode contribuir para o trabalho desenvolvido pela organização.

“Para isso, vale usar o site corporativo, as informações publicadas pela imprensa e, também, sempre que possível, conversar com funcionários ou ex-colaboradores da empresa”, apontou a especialista, que estará na noite desta quarta-feira (13), no Centro Literatus (CEL), ministrando a Oficina de Preparação para Entrevista de Emprego aos alunos egressos da instituição.

Outra dica de Dani é com relação à pontualidade. O candidato, diz ela, deve planejar a melhor maneira de chegar e evitar atraso, afinal a avaliação dele começa bem antes da entrevista de emprego em si. O ideal é chegar entre 10 a 15 minutos antes do horário marcado, para evitar imprevistos.

“Um candidato que chega atrasado à própria entrevista passa uma imagem negativa ao entrevistador. Caso ocorra algum imprevisto no caminho, ele deve entrar em contato o quanto antes e avisar o recrutador. Assim, ele pode se organizar e dizer se vai poder esperá-lo ou marcar para outra data”, afirmou.

A roupa é outro item que não pode ser esquecido para quem deseja causar boa impressão na entrevista de emprego. A orientação de Dani é estudar o que é usual na empresa, evitar exagerar na maquiagem, acessórios e usar roupas curtas ou decotadas, preferir roupas confortáveis, como calça jeans e blusa social, mas se o padrão da empresa for muito formal optar por calça e blusa sociais. Melhor também apostar nos tons mais neutros, como preto, branco, cinza e bege, para que não haja exageros em relação à cor das roupas.

Já na hora da entrevista, assim que entrar na sala, cumprimente o recrutador com educação e bom humor, por exemplo: “Bom dia”, “Olá”, “Como vai?”. Evite humor desnecessário, fuja de piadas, anedotas e palavrões. Caso o próprio entrevistador use do recurso do humor, sorria, mas jamais use artifícios como risada forçada. Seja sério, simples e direto.

Por ser um momento de avaliação, Dani alerta para o uso do celular durante a entrevista. “Ele deve ficar desligado ou no modo silencioso, para que não haja nenhuma interrupção por parte do candidato. Se realmente for muito urgente o motivo do celular estar ligado e ele tocar no meio da entrevista, explique-se antes de atender. Caso o candidato tenha esquecido de desligar o aparelho e o barulho atrapalhou a conversa, deve pedir desculpas e guardar o celular”, frisou.

Outra dica da especialista é procurar responder as perguntas de forma mais natural possível e jamais mentir ou tentar enrolar o entrevistador. “Falar mal do seu antigo chefe, dos seus colegas de trabalho, do ambiente da empresa ou de qualquer aspecto relativo aos empregos anteriores, durante a sua entrevista de emprego, também são atitudes que fazem os candidatos perderem muitos pontos”, ressaltou.

Sempre que o entrevistador der espaço para a realização de perguntas durante a entrevista de emprego, faça-as. Além do salário, benefícios e a rotina da empresa, o candidato pode perguntar, por exemplo, sobre como é a retenção dos talentos na organização, quais são os desafios do cargo que está sendo pleiteado e se há possibilidade de crescimento.

