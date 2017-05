O titular do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Aldeney Goes, juntamente com a equipe de investigação da unidade policial, cumpriu na tarde de segunda-feira, dia 8, por volta das 17h, mandado de prisão preventiva por roubo majorado em nome do reincidente Marcos de Oliveira Andriola, 26. O infrator foi preso em uma praça situada no bairro Centro, zona Sul da capital.

De acordo com a autoridade policial, a ordem judicial em nome de Marcos foi expedida no dia 8 de maio deste ano, pela juiz Frank Augusto Lemos do Nascimento, do Plantão Criminal da Comarca de Manaus. O fato ocorreu após o infrator continuar cometendo roubos mesmo respondendo ao crime no regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

“O infrator estava acostumado a cometer roubos e furtos no Centro da cidade. Mesmo cumprindo pena, voltava a praticar delitos naquela região. Marcos possui ficha criminal extensa, totalizando dez processos, dentre eles três furtos qualificados, duas violações de domicílios e roubo majorado, cometidos no período de 2012 a 2014”, esclareceu Aldeney Goes.

Ao término dos procedimentos cabíveis no 24º DIP, Marcos será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.