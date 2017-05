O evento visa proporcionar aos técnicos que trabalham na área da pesca uma metodologia, um guia e uma ferramenta a ser aplicada na prática para avaliar as perdas pós-captura do pescado e contribuir para o seu declínio

A partir das 9h desta segunda-feira (8), especialistas em pesca e manuseio de peixes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês) de Roma, da Infopesca (Uruguai), do Peru e da Colômbia, além de técnicos, professores e pesquisadores locais estarão reunidos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC), em Manaus (AM).

O “Workshop Regional para a Capacitação de Formadores na avaliação das perdas de peixes capturados com redes de malhadeiras e arrasto na pesca artesanal na bacia amazônica” acontecerá na Sala de Aula da Biblioteca do Inpa, no Campus I (com entrada pela rua Otávio Cabral, s/nº), até sexta-feira (12), em período integral.

Visa proporcionar aos técnicos que trabalham na área da pesca uma metodologia, um guia e uma ferramenta a ser aplicada na prática para avaliar as perdas pós-captura do pescado e contribuir para o seu declínio. O diretor do Inpa, o pesquisador Luiz Renato de França, espelcialista em biologia celular e em fisiologia da reprodução, fará a palestra de abertura.

Um dos coordenadores do evento, o pesquisador do Inpa Rogerio de Jesus será um dos palestrantes do workshop e falará sobre as perdas do pescado pós-captura no Amazonas. Para ele, a importância do evento para a região se dá na medida em que as perdas e o desperdício de pescado mundialmente e regionalmente podem chegar a 30% da produção total capturada. “Assim a metodologia da FAO propõe uma intervenção na atividade pesqueira para diminuir essas perdas”, explica o pesquisador.

O evento é direcionado aos especialistas da Secretaria Estadual de Produção Rural (Sepror), Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa/Sepror), Instituto de Desenvolvimento Agripecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idaam), Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), além de professores e pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e do próprio Inpa.

