Mais de 5 mil empreendedores do interior do Estado já foram atendidos neste ano pelo Governo do Amazonas com financiamentos da AFEAM. Até outubro, o investimento no fomento da economia dos 61 municípios do interior amazonense, na maioria dos casos com o microcrédito, chega a R$ 32,4 milhões, aponta balanço da Agência de Fomento. Em Manaus, nesse mesmo período, os financiamentos, na sua maioria aos microempreendedores, totalizaram R$ 28,5 milhões.

Com a conclusão das ações itinerantes por calha de rio, a oferta de financiamentos a juros subsidiados, voltados à geração de emprego e renda, continua até 18 de dezembro nos municípios com posto fixo da AFEAM – em Eirunepé, Manacapuru, Manicoré, Itacoatiara e Tefé. A instituição realizará ainda uma ação especial de liberação de crédito em Maués, na semana da Festa do Guaraná, no início de dezembro.

Dos R$ 32,4 milhões liberados no interior até o mês passado, R$ 13,3 milhões foram aplicados no setor primário. Junto aos produtores rurais, o trabalho é feito em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (IDAM), órgão de assistência técnica da Secretaria de Produção Rural (Sepror). Nos demais setores, o atendimento é feito em parceria com o Sebrae, explica o presidente da AFEAM, Alex Del Giglio.

Atendimento ampliado – No ranking das atividades mais financiadas, estivas, artesanato, oficina de embarcações, confecção, pesca artesanal estão entre as mais demandadas, além da agricultura familiar. Neste ano, a AFEAM ampliou o atendimento exclusivo em distritos rurais, como Novo Remanso e Vila do Engenho, no município Itacoatiara; Caburi, Mocambo e Vila Amazônia, em Parintins; e Santo Antônio do Matupi, em Manicoré.

Para 2018, a Agência de Fomento ampliará o investimento no setor primário, como parte do esforço do Governo do Amazonas em desenvolver o interior do Estado. Cadeias produtivas serão priorizadas e o orçamento para o setor é de R$ 40 milhões. “Desse total, R$ 20 milhões são para projetos estruturantes, R$ 5 milhões para o fomento das feiras e exposições agropecuárias e o restante será destinado ao AFEAM Rural, com financiamento direto ao produtor rural”, ressalta o Diretor de Crédito da AFEAM, Jacques Douglas.

Histórias de sucesso – Em Manaus, a AFEAM injetou R$ 28,5 milhões no empreendedorismo, por intermédio de 3,7 mil operações de crédito. O destaque, nesses dez primeiros meses do ano, foram os setores comercial e de serviços, que demandaram R$ 21,3 milhões do total. Nesse caso, 3,1 mil empreendedores foram beneficiados.

O técnico em refrigeração Deusdete Antonio Lima está no terceiro financiamento. Ele conta que até conhecer a AFEAM, atendia apenas em domicílio, com serviços agendados por telefone. Foi com o primeiro microcrédito aprovado, de R$ 3 mil em 2013, que ele ampliou a atividade, alugando um espaço comercial no bairro Mauazinho, onde já atuava, para montar a oficina.

“Aqui eu conserto e reformo geladeira, condicionador de ar e freezer. Foi com os financiamentos da AFEAM que pude comprar material, montar a oficina e ampliar o atendimento. Hoje sou realizado e do meu trabalho sustento a minha família”, comemora.

Assim como Deusdete, a comerciante de confecções Eliana Maria Rodrigues também é cliente especial da Agência de Fomento. Ela está no décimo financiamento e na atual crise econômica, tem comprado mercadorias para revender com os recursos da AFEAM. “A AFEAM mudou a minha vida, e para melhor. Se não fosse a AFEAM, eu já teria fechado a empresa, atividade de onde tiro o meu sustento, além de ajudar nos estudos dos meus netos”, relata.

Eliana tem uma clientela fixa, entre 80 e 100 pessoas. Ela atende na própria residência, no bairro Coroado, mas em tempos da comunicação pela internet, também avalia divulgar o seu trabalho nas redes sociais. “Temo pela violência. É importante alcançar um público maior, sobretudo nesse momento de crise, onde as vendas caíram em mais da metade, mas é preciso fazer isso com segurança”.

