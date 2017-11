Seis profissionais participarão do evento que busca incentivar novos artistas a mostrarem os seus trabalhos

Nos dias 25 e 26 de novembro, das 16 às 21h, o Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi – Centro, zona sul de Manaus) será cenário para o “Amazon Fashion Venue”, que vai apresentar peças inspiradas em temas amazônicos e que buscam evidenciar a beleza da região. A entrada é gratuita.

Segundo a estilista Emoni Paccoci, uma das organizadoras do evento, o desfile busca incentivar novos artistas a mostrarem os seus trabalhos.

“Os estilistas desta produção estão preocupados em promover uma moda tropical, em que se tem uma identificação por parte do público da região. Além disso, o evento pode incentivar estes profissionais a divulgarem suas produções”, comenta Emoni.

De acordo com a estilista, o desfile na área externa do Palacete Provincial também visa aproximar o público da programação.

“O objetivo de realizarmos esse desfile na área externa é justamente não setorizar a moda. Isso porque o evento é para que a população em geral conheça quem está fazendo moda. Queremos passar a mensagem de que a moda pode ser para todos e nós queremos ser identificados como um grupo que valoriza a nossa identidade cultural e de forma direta ou indireta, valorizar elementos culturais da nossa cidade”, ressaltou Emoni.

Programação – No sábado, 25 de novembro, estilistas como Emioni, Viandas e João Bosco desfilarão com peças inspiradas na cultura amazônica e irão investir na diversidade de estilos. Entre as peças, estão roupas para PETs, bodys e roupas de festas produzidas com custo baixo.

No segundo dia de desfile, dia 26 de novembro, haverá um concurso no qual a plateia escolherá os melhores modelos apresentados na passarela. Neste dia, a proposta é que o público se torne jurado da apresentação.

Conheça o Cabedal de Criadores- O grupo Cabedal de Criadores surgiu em 2014, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento sustentável no Amazonas, por meio da economia criativa.

Através da junção moda, design e artesanato, o grupo acredita que o Brasil e mundo podem se deliciar com criações locais e assim nossas empresas possam se desenvolver e ajudar a contribuir para um Brasil e um Mundo melhor, gerando desenvolvimento econômico, inclusão social e sustentabilidade ecológica.