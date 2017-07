Estrela do Norte garante vaga nas quartas de final da Copa São Francisco de Futsal

Em noite inspirada de Jordan Martins, o Estrela do Norte venceu o Atlético Frei Caneca por 2 a 1 e garantiu presença nas quartas de final da 4ª Copa São Francisco de Futsal Adulto Masculino. A partida aconteceu na noite da última quarta-feira, 13 de julho, na quadra de esportes do bairro do São Francisco, na Zona Sul de Manaus.

No primeiro tempo, os times fizeram um duelo equilibradíssimo, mas a qualidade do elenco do Gigante da Zona Leste fez a diferença na quadra. Após bela assistência do camisa 6 Wellyngton Santos, o camisa 10 Jordan Martins só teve o trabalho de completar para o fundo das redes do time adversário, aos 18 minutos.

Na etapa complementar, o Frei Caneca fez uma ofensiva relâmpago sobre o Estrela do Norte, que só não levou o empate graças à bela atuação do goleiro PC. Em desvantagem no placar, o adversário do Gigante da Zona Leste usou a tática do goleiro-tinha, no entanto, foi surpreendido ao deixar a bola sobrar nos pés do habilidoso Jordan Martins, que chutou de longe e fez um golaço, aos 17 minutos. No último minuto da partida, o Frei Caneca ainda teve diminuiu com Pelezinho o placar para 2 a 1.

Classificado entre os oito melhores da competição, o Estrela do Norte agora vai aguardar a definição das outras equipes da próxima fase. O time treinado pela técnica Ronélia Viana e o auxiliar Kaio Ricardo usa a Copa São Francisco como treinamento para o Amazonense da Série A, campeonato em que é vice-campeão estadual de 2016.

O time jogou com Ariel, Brayan, Heltinho, Here Wander, Ítalo, Jordan, Guga, Neibe, PC, Saymon, Thiago Baiaca, Wellyngton e Pedro Henrique.

Futsal Feminino

Na quarta-feira, o Estrela do Norte também jogou o Torneio Início do Amazonense de Futsal Feminino Sub-17. No primeiro jogo, a equipe venceu o Santa Etelvina nos pênaltis por 4 a 3, após empate sem gols com bola rolando. Na segunda partida, foi superado pelo Iranduba nas penalidades por 2 a 1. O título ficou com as meninas do Hulk da Amazônia, que bateram o Recanto da Criança na final.