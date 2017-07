Estrela do Norte tem dupla missão no futsal do Amazonas nesta quarta (12)

Tweet on Twitter

Share on Facebook

De volta para valer às atividades em 2017, o Estrela do Norte Esporte Clube tem dois desafios nesta quarta-feira, 12 de julho, em dois campeonatos de futsal em Manaus. A missão mais importante é fase de oitavas de final da 4ª Copa São Francisco de Futsal Adulto Masculino. O time do São José 3 também jogará o Torneio Início do Amazonense Sub-17 Feminino.

Embalado por duas vitórias consecutivas, o Estrela do Norte encara o Frei Caneca às 21h15, valendo vaga nas quartas de final. O torneio que acontece na quadra do São Francisco, Zona Sul de Manaus, homenageia o saudoso professor Waldemar Bahia e serve de preparação para o Campeonato Amazonense.

De olho na base

O Estrela do Norte também vai lutar por uma taça na base nesta quarta-feira. Às 19h50, o time encara Santa Etelvina pela primeira rodada do Torneio Início do Sub-17 Feminino.

A competição também tem o confronto entre Iranduba e Manaus/Solon de Lucena, às 19h30. O outro jogo da competição acontece às 20h10, entre São Raimundo e Recanto da Criança. A definição do campeão acontece na mesma noite.