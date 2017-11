Alguém próximo está precisando de sangue. Logo, você imagina: vou doar e ajudar. O pensamento da maioria das pessoas seria esse. Mas não foi assim que a estudante Shirley Moura, de 19 anos, pensou. Ela foi além. Após uma colega necessitar de sangue, realizou a doação, mas não parou por aí. Shirley passou a se interessar pelo tema e resolveu ajudar os doadores de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Com a ajuda de outros colegas, desenvolveu o projeto Vamos Doar? – Mato Grosso do Sul, que conta com uma página nas redes sociais, onde são divulgadas informações e mobilizações voluntárias de doadores.

“O Projeto Vamos Doar, eu fundei ele em janeiro de 2016, com o propósito de trazer o público jovem a conhecer a doação de sangue e a praticá-lo no seu meio social e convidar os demais colegas. O projeto atua via online, pelas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, e também com o público na questão de bate-papo. A gente faz panfletagem, oficinas escolares e até mesmo bate-papo no próprio hemocentro, onde, às vezes, as pessoas chegam lá desinformadas.”

Fundado em 2016 e com mais de quatro mil seguidores, a finalidade principal do projeto é propagar a importância da doação de sangue e esclarecer os mitos e curiosidades sobre o assunto. Por meio da página do projeto nas redes sociais, os integrantes tiram dúvidas, com esclarecimentos particularizados. Publicações com informações e pedidos de doações também fazem parte do conteúdo. Encontros e ações presenciais também são organizados na página. A criadora do projeto, Shirley Moura, fala da sensação de ajudar o próximo.

“O projeto, em si, ele é muito gratificante. Não é fácil lidar com as situações adversas da vida. Só que ele nos traz um ânimo muito maior e a satisfação de ver as pessoas que recebem doação de sangue estar bem, se recuperando. Eu acredito que é o melhor preço que tem. De todas as dificuldades que a gente passa, às vezes, a gente se coloca junto com o pessoal do hemocentro, olhando aqueles estoques baixíssimos. A gente corre atrás, a gente convida, vai às faculdades, a gente corre atrás para ver se a população acorda e vê que isso é um ato simples, mas é um ato essencial para a população.”

Achou legal a atitude da Shirley? Não fique parado. Que tal criar aí na sua cidade um projeto como o Vamos Doar? Você não quer salvar vidas? Pois então. Está é a hora. Crie um grupo de apoio e ajude a população de sua cidade. As redes sociais podem ser uma boa opção. Para ser um doador de sangue é necessário estar bem de saúde, pesar mais de 50 quilos e ter de 16 a 69 anos. Menores de 18 anos precisam de autorização dos pais ou responsáveis. Para mais informações, acesse saude.gov.br/doesangue.