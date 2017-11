Com o envolvimento de aproximadamente 170 estudantes da rede municipal, a Prefeitura de Manaus realizará o 2º Concurso de Linguagem de Programação e Robótica da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O evento, que acontece nesta sexta-feira, 24/11, às 9h, tem estimulado as equipes que integram o Projeto do Clube de Linguagem de Programação e Robótica (Procurumim).

O torneio pretende promover a troca de conhecimentos entre os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, de 35 escolas que participam do Projeto, em linguagem de programação e robótica, além de apresentar para o público os projetos desenvolvidos ao longo do ano.

Segundo o coordenador do Procurumim, Régis Caria, a competição será dividida em diferentes modalidades, que compreenderão trabalhos envolvendo o uso de softwares e aplicativos educacionais, utilizados nas atividades dos clubes. “A ideia do concurso não é a competição em si, mas desenvolver outros aspectos entre os estudantes, como interação e socialização de conhecimentos.”

O concurso vai ser definido por seis modalidades. Terão disputas de aplicativos e softwares como: Kudo (ambiente de programação visual que possibilita a criação de jogos tridimensionais), Blockly (utilizado para resolver problemas como se fossem blocos de montar) e Sacratch (linguagem de programação que possibilita criar histórias animadas, jogos e outros programas interativos). Também acontecerão competições com o Robô Kids de futebol e o sumô, além do APP Inventor, que permite desenvolver aplicativos Android usando um navegador da Web e um telefone ou emulador conectados.

Fernanda Araújo, também coordenadora do Procurumim, enfatiza que o concurso tem a finalidade de incentivar as habilidades cognitiva, interpessoal e intrapessoal, focadas na fluência tecnológicas que formam o aluno do século 21.

Entre as equipes participantes está o clube de robótica e programação da Escola Municipal Irmã Dulce, localizada no bairro São Sebastião, zona Centro-Sul, que em 2016 foi campeã na modalidade de Scratch Games. O clube é formado por dez alunos do 4º ano do Ensino Fundamental e as atividades são realizadas no contra turno escolar.

Conforme o coordenador do Telecentro da escola e responsável pelo clube, Rafael Magnani, a preparação da equipe para o torneio foi intensificada há um mês. Mesmo com a dedicação, ele afirma que o objetivo principal não é vencer a competição, mas agregar o máximo de conhecimento possível à formação dos alunos.