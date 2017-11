Estão abertas, até 29 de dezembro, as inscrições para apresentação de trabalhos no 11º Simpósio Internacional sobre Fisiologia da Reprodução de Peixes. O evento ocorrerá entre os dias 3 e 8 de junho de 2018, no Hotel Tropical, Zona Oeste de Manaus.

Os resumos deverão ser encaminhados por meio digital em área específica no site oficial do evento: isrpf2018.com.br. No espaço, também estão disponíveis as diretrizes para a submissão.

Para o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC), Luiz Renato de França, responsável pela coordenação do evento, a expectativa é realizar um simpósio com expressiva presença da comunidade científica internacional e brasileira. “A edição de Manaus será uma grande oportunidade para os pesquisadores da Região Norte, especialmente do Amazonas, interagirem com especialistas de todo o mundo”, afirma.

Com uma história de quatro décadas, o ISRPF (sigla em inglês para International Symposium on Reproductive Physiology of Fish) acontece a cada quatro anos, desde 1977, com edições na Europa, América do Norte e Ásia. Em 2018, será a primeira vez que uma cidade da América Latina sediará o evento.

“Na última edição, promovida em Portugal, em 2014, o Brasil teve a maior delegação. Por isso, é possível prever um grande sucesso no número de participantes brasileiros em Manaus”, ressalta França.

Com o tema “Novas fronteiras na diversidade reprodutiva em um ambiente em mudança”, o simpósio abordará a rica variedade de estratégias reprodutivas observadas no peixe, bem como as implicações das mudanças no meio ambiente causadas pela atividade humana. Os organizadores também esperam estabelecer futuras colaborações científicas voltadas ao desenvolvimento da piscicultura regional e mundial.