Em três dias, evento realizado no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCA), administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), movimentou R$ 12 milhões na cadeia produtiva do turismo do Estado. A estimativa é de Maurício Caviachion, diretor da Tribeca Eventos, que organizou a 17ª Convenção Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa (Conescap).

A Conescap 2017, que ocupou o CCA, atraiu cerca de 2,5 mil pessoas a Manaus que, pelo menos nos últimos três dias, participaram de passeio ao encontro das águas dos rios Negro e Solimões; visita à comunidade indígena e às cachoeiras do município de Presidente Figueiredo; nado com os botos na cidade de Novo Airão e caminhada no Centro Histórico de Manaus.

Para o empresário Eury Barros, que trabalha no setor há 30 anos, há tempos um evento desse porte não movimentava tanto a cidade; por isso, ele acredita que o turismo de eventos pode contribuir para a consolidação da atividade turística e a divulgação do Estado. “A Conescap movimentou toda a cadeia produtiva do turismo. De caminhadas ao Centro Histórico a passeios ao encontro das águas. De agências de turismo aos caboclos dos barcos das comunidades próximas a Manaus. Muitos foram conhecer Presidente Figueiredo e Novo Airão. Tudo isso deixou o segmento muito agitado e o melhor, movimentou financeiramente o setor”, disse o empresário.

A contadora Maria do Socorro Galdino de Oliveira, 62, que veio da cidade de Arcoverde, do interior de Pernambuco, para participar da Conescap, disse que voltará ano vem a Manaus com um grupo de turistas da terceira idade. “Estou encantada com tudo que vi. Só não nadei com os botos porque fiquei com um pouco de medo, mas o Amazonas é lindo e, por isso, vou voltar”, afirmou a pernambucana.

De acordo com a Amazonastur, atrair esse tipo de evento fomenta o a atividade econômica do Estado, o que é uma das diretrizes do governo Amazonino Mendes na política de incentivo ao turismo no Amazonas. “Vamos transformar Manaus em um dos principais destinos do país para o turismo de eventos. Temos potencial para isso e a Conescap só veio referendar o que já começamos a fazer”, disse o presidente da Amazonastur, Orsine Junior.

Ainda este mês, o Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques vai receber a segunda edição da Feira Internacional de Gastronomia Amazônica (Figa). “Profissionais e convidados especiais deste setor vão passar por Manaus e mais uma vez a cidade ficará movimentada, contribuindo assim para o incremento econômico do setor e do Estado como um todo”, afirmou Orsine.

