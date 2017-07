Dentro da programação de comemoração de aniversário dos 141 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) aconteceu, nesta terça-feira (11) na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a exposição de equipamentos e veículos da instituição. O evento foi realizado no hall de entrada da Casa Parlamentar.

Ao longo de toda a manhã, servidores e visitantes do Parlamento Estadual puderam apreciar os materiais utilizados nos serviços executados pelos bombeiros amazonenses durante suas operações. “É uma forma de mostrarmos a existência dos bombeiros à população, fazendo com que ela abra os olhos para a instituição”, afirmou major Batista.

Além de equipamentos do Grupo de Busca e Salvamento, foram expostos ainda materiais do Grupo de Combate à Incêndio; Grupo de Combate à Incêndio Florestal e Proteção Ambiental; Batalhão de Bombeiros Especial Pelotão Fluvial; Comando de Busca, Resgate e Salvamento com Cães; Alto-Bomba Plataforma e duas viaturas de resgates.