A convite da Embrapa Amazônia Ocidental, extensionistas rurais do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM) e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) participaram nesta quarta-feira (22/11) da programação do Intercâmbio Técnico Internacional com técnicos agrônomos do México.

Na oportunidade, foi ministrada uma palestra sobre ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) através do IDAM do Amazonas proferida pelo engenheiro de pesca do DATER/ IDAM, Paulo Ramos Rolim, que destacou a origem da extensão rural, público beneficiário, principais ações de assistência, resultados e demais políticas públicas apoiadas.

Também foi apresentada a palestra intitulada de Crédito Rural para Agricultura Familiar no Estado do Amazonas, proferida pelo gerente de Crédito Rural do IDAM, Pedro Chaves, que destacou as principais atividades financiadas, resultados e as perspectivas através dos agentes financeiros.

Também estiveram presentes no evento, o chefe de Departamento de ATER/IDAM, Alfredo Pinheiro, que contribuiu tecnicamente nas duas apresentações ministradas; e o engenheiro Agrônomo da ADS/ Heitor Liberato que ministrou a palestra sobre o Programa de Regionalização da Merenda Escolar (PREME).