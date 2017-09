Tweet on Twitter

O Campus Eirunepé, por meio da Direção Geral, torna público o Edital Nº 008/2017 que dispõe sobre o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS, com vistas à contratação por tempo determinado, de PROFESSOR SUBSTITUTO, para as áreas de Administração I e Língua Estrangeira/Espanhol, com vencimento básico de R$ 3.121,76 e carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições ocorrerão somente no Campus Eirunepé, no período de 20 a 25.09.2017.

Taxa de inscrição: R$ 50,00.

Horário de atendimento: dias úteis, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Contatos: Fones: (97) 3481-1353

E-mail: [email protected]