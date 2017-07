Famílias que tiveram prejuízos em incêndio na Compensa 2 recebem auxílio

Técnicos da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) e da Defesa Civil Municipal estiveram, na manhã desta sexta-feira, 14 de julho, na Comunidade Meu Bem Meu Mal, bairro Compensa 2, zona Oeste, onde ocorreu um incêndio na noite de quinta-feira, dia 13. A tarefa da equipe no local foi averiguar as necessidades das famílias que tiveram prejuízos em suas residências.

Cinco casas ficaram completamente destruídas. Outras três tiveram perda parcial. No total, 12 famílias ficaram desabrigadas e deverão ser inseridas no Auxílio Aluguel, da Prefeitura de Manaus. Todas as famílias receberam cestas básicas.

O secretário da Semmasdh, Elias Emanuel, explicou que a primeira ação da Prefeitura foi iniciada pela Defesa Civil, com a averiguação das estruturas das casas atingidas. Hoje trouxemos a equipe do Cras Compensa 2 e da Calamidade da Semmasdh. Segundo ele, a determinação imediata do prefeito Arthur Neto é de incluir essas famílias no Auxílio Aluguel.

Elias Emanuel destacou ainda que em conjunto com a Igreja Católica vão fazer um esforço para atender todas essas pessoas durante o trâmite de liberação do benefício, assim como ajudar na emissão de novos documentos de RG e Certidões de Nascimento para aqueles que perderam essas documentações.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, somente a perícia feita no local vai determinar a causa do incêndio. Acredita-se que o sinistro teria iniciado a partir do superaquecimento do ar-condicionado que foi esquecido ligado pelos donos de uma das casas.

A Igreja Católica da área disponibilizou um telefone para que as pessoas interessadas em fazer doações às famílias prejudicadas entrassem em contato. O número é 99177-9879, falar com Jorgina Alves.