Começou na manhã desta quarta-feira (22), a troca de ingressos para o amistoso solidário entre ‘Amigos do Romário’ e ‘Amigos do Amadeu Teixeira’. Os alimentos arrecadados serão doados para três instituições da capital amazonense. A partida será realizada no dia 2 de dezembro, a partir das 16h, no estádio Ismael Benigno (Colina), zona centro-oeste de Manaus. O jogo é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), em parceria com o Fundo de Promoção Social (FPS) e Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur).

A doação de alimentos acontece no ginásio Poliesportivo do Amazonas (Arena Amadeu Teixeira), estádio Ismael Benigno (Colina) e Vila Olímpica de Manaus, de segunda a sexta-feira, de 10 às 18h, e no sábado de 8 às 12h. Desde às 10h, os três pontos de troca de ingressos começaram a receber fãs de Romário e admiradores do eterno técnico do América Futebol Clube Amadeu Teixeira.

Os amigos Agenor Aires, 35, e Ari Rocha, 40, foram um dos primeiros a fazer a troca. Eles estavam desde as 9h, no ginásio poliesportivo do Amazonas, esperando a abertura da bilheteria. Agenor adquiriu dois ingressos e vai com a esposa assistir ao jogo. Ele está ansioso para ver Romário em campo. “Eu já estou emocionado de imaginar que vou poder ver o Romário, de quem sou fã, jogando. A ideia desta ação foi muito boa. Eu e minha esposa vamos prestigiar o evento e tenho certeza que vai ser um sucesso”, comentou Agenor.

Ari conseguiu dois ingressos e vai com o irmão ao jogo. “Somos da época em que Bebeto e Romário jogavam juntos na Seleção. Esse jogo vai ser muito bom. Meu irmão e eu somos fãs deles. Eu espero que essa ação aconteça mais vezes aqui na cidade. E é legal, que além de fazermos essa ação solidária, também estaremos homenageando Seo Amadeu Teixeira, grande nome do futebol amazonense”, disse Ari.

Times – Gilberto, Válber, Sávio, Ailton, Romarinho e Bebeto são os nomes confirmados no time do senador Romário. Já a equipe de Amadeu Teixeira contará com a presença de Delmo, Sérgio Duarte, Alberto, Branco, Beto e João Rocha. O grupo será comandado por Arthur Teixeira, filho mais novo do Amadeu Teixeira.

Instituições – Todos os alimentos arrecadados serão doados para o Lar Batista Janell Doyle e para os abrigos Moacyr Alves e Monte Salém. As instituições trabalham com crianças em situação de risco de vulnerabilidade.

Apoio – O Amistoso beneficente entre “Amigos do Romário” x “Amigos do Amadeu Teixeira” conta ainda com apoio do Picanha Mania, Duracel, Dantas Transportes e UAU.

FOTO: TÁCIO MELO