A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (Susam), realiza, entre os dias 22 e 25 deste mês, o 4° Congresso Pan Amazônico de Oncologia do Estado do Amazonas. O evento acontece no Hotel Intercity Manaus (rua Marciano Armond, Adrianópolis), com seis atividades multidisciplinares simultâneas voltadas a profissionais e estudantes da área da saúde. A programação inclui 205 palestras, com convidados do Amazonas e de outros estados brasileiros.

A abertura oficial do evento acontece às 18h, no dia 22, no Hotel Intercity, com a presença do secretário Estadual de Saúde, Francisco Deodato Guimarães. As atividades iniciam com a aula do doutor Ademar Lopes, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) e diretor clínico do A.C Camargo Cancer Center (SP), uma das principais unidades de referência em cancerologia do País. Às 20h, uma apresentação da Orquestra Sinfônica ocorrerá no Teatro Amazonas, no Centro, zona sul de Manaus.

O principal objetivo é fomentar o debate acerca de temas relevantes para a oncologia e promover a atualização de protocolos terapêuticos, destacou a engenheira biomédica Ana Paula Lemes, diretora-presidente da Fundação.

Conforme a diretora de Ensino e Pesquisa da (FCecon), Dra. Kátia Luz Torres, 153 profissionais foram convidados a palestrar para cerca de mil congressistas do Amazonas e de outros dez estados brasileiros. O cronograma prevê a apresentação de 140 trabalhos científicos desenvolvidos, em sua maioria, através de linhas de pesquisas inscritas no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Serão 105 horas de aulas divididas em várias salas, que receberão públicos de especialidades distintas, simultaneamente.

“Trata-se de um dos maiores congressos da área na região Norte do país. Envolvemos participantes de diversos segmentos da saúde, em uma programação multimodal, que contemplará médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros. É uma chance única de ter acesso a um conteúdo de altíssimo nível ao nosso alcance”, frisou.

O evento incluirá o ‘IV Congresso de enfermagem oncológica da região Amazônica’, o ‘I Simpósio de ética/bioética e boas práticas em pesquisa’, o ‘Fórum multidisciplinar de diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero’, o Whorkshop de Radiologia’, a ‘IX Jornada amazonense de anestesiologia – anestesiologia e boas práticas’ e o ‘Minicurso de farmácia hospitalar’. A programação completa está disponível em www.panamazonicodeoncologia.com.br. “Quem não conseguiu se inscrever com antecedência no site, poderá fazê-lo no local do evento”, destacou Kátia Torres.