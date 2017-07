Fecomércio AM oferece cursos rápidos na área de saúde e segurança do trabalhador

Tweet on Twitter

A Fecomércio Amazonas está com inscrições abertas para dois cursos da área, cujo objetivo é atualizar profissionais responsáveis pela prevenção de acidentes do trabalho, em cumprimento à legislação pertinente à saúde e segurança dos trabalhadores.

O tema do primeiro curso será “Perda auditiva induzida por ruído”, que abordará formas de prevenção contra a perda auditiva, bem como a Legislação aplicável a norma brasileira NR – 15. Trata-se de um curso rápido, com carga horária de duas horas. Ele ocorrerá dia 20 de julho, às 19h.

O segundo curso abordará “Atividades e Operações Insalubres”, cujo foco será mostrar as características consideradas atividades ou operações insalubres que se desenvolvem acima dos limites de tolerância de ruídos, temperatura, radiação, pressão e poeira, ou que envolvam exposição do trabalhador a agentes químicos e biológicos. Este curso ocorrerá nos dias 26 e 27 de julho, das 18h às 20h, com carga horária de oito horas.

Os cursos destinam-se a estudantes e profissionais da área de saúde e segurança do trabalhador. As inscrições podem ser feitas na sede da Fecomércio Amazonas, localizada na Rua São Luís, 555 – Adrianópolis, local onde também serão realizados os cursos. O investimento é de R$20 para o primeiro curso e de R$50 para o segundo. Todos os participantes receberão apostila e certificado.