Feira Criativa tem 9ª edição no Parque Municipal do Mindu

O Parque Municipal do Mindu, administrado pela Prefeitura de Manaus, realiza neste sábado, 18/11, a partir das 8h30, a 9ª edição da Feira Criativa, que reúne artesãos e expositores de diferentes áreas da cidade que trabalham com a confecção dos seus produtos a partir do reaproveitamento de resíduos.

O objetivo do evento é promover o incentivo à sustentabilidade, abrindo espaço para a geração de renda para esses artesãos locais. A feira é realizada em parceria com o projeto Arte em Movimento e acontece sempre no último final de semana de cada mês, reunindo em média 20 expositores.

O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), responsável pela gestão do parque. Na feira, os artesãos expõem peças feitas a partir do reaproveitamento de pet, pneus, embalagens tetrapack (leite e suco), papelão e sabonetes biodegradáveis.

Além da Feira Criativa, acontecem no parque diversas atividades nos finais de semana, a exemplo da Mostra Agroecológica (exposição permanente com canteiros demonstrativos de hortaliças), yoga, apresentação do Grupo Ágape de Escoteiros, orquidário, desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão acadêmica, entre outras.

Este ano, o parque já recebeu, até setembro, mais de 84 mil visitantes. O parque possui também o café da manhã regional, que funciona aos sábados, domingos e feriados, no Chapéu de Palha, como uma opção de alimentação para os frequentadores, ressaltando sempre a importância da sustentabilidade e do meio ambiente, e a proximidade com a arte.