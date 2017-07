Feira Regional acontece nesta quarta-feira no Shopping Ponta Negra

O Shopping Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus, recebe, amanhã, 12, a Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS). Em sua segunda edição, a feira ocorre de 16h às 20h, no primeiro piso do estacionamento coberto, com a inclusão de novos produtos como tambaqui sem espinha, iogurtes e tambaqui curumim.

Em sua primeira edição, realizada na semana passada, a feira de produtos regionais, bateu recorde de faturamento entre as feiras da ADS, mais de R$ 27 mil e comercializando 13 toneladas de produtos. Entre os produtos mais comercializados, o presidente da ADS, Lissandro Breval, destacou os hortifrutigranjeiros, responsáveis por 60% das vendas. A expectativa é que a segunda edição fature, aproximadamente, R$ 45 mil.

Para a segunda edição da feira, amanhã, são esperados 85 produtores rurais. A intenção é que conforme o publico da feira se consolide o número de famílias beneficiadas vá aumentando. “Sempre que abrimos mais um espaço de comercialização, procuramos beneficiar novos agricultores. Assim, ao aumentarmos a quantidade de feiras, aumentamos também a quantidade de famílias beneficiadas e de renda sendo gerada para essas famílias”, ressalta Lissandro Breval.

Ele explicou que o sucesso na feira da Ponta Negra se deve ao interesse pelas famílias por produtos naturais e sem agrotóxicos. “Foram mais de 2 mil pessoas circulando na edição em um período de 5 horas. Nossa previsão era encerrar ás 20h, mas a administração do shopping solicitou que só encerrássemos a feira as 21hs, tamanho foi o sucesso. Nessa segunda edição, também estamos preparados para estender o tempo se necessário e atender a todos os visitantes”, salienta.

Cadastro de produtores

A Feira de Produtos Regionais do Shopping Ponta Negra terá sua periodicidade semanal, todas as quartas feiras, das 16h às 20h, no primeiro piso do estacionamento coberto. Serão mais de 80 produtores rurais, trazendo alimentos frescos para a comercialização e com qualidade aprovada pela ADS. “Para comercializar os produtos na feira, é feito um cadastro do produtor e nós acompanhamos todo o processo para garantir a qualidade do que vai chegar a mesa da comunidade. Alem de incentivar a produção local, a ADS também tem uma grande preocupação com a alimentação saudável da população”, destaca o presidente da ADS.

Atualmente, a ADS administra um total de 10 feiras. Seis na capital e quatro no interior do estado: Feira da Agremiação de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (ASA); na Polícia Militar (PM); no Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam); na Escola Estadual Júlio Cesar de Morais Passos (Cidade Nova); no Shopping Sumaúma e a mais recente no Shopping Ponta Negra. No interior, as cidades de Boa Vista dos Ramos, Parintins, Rio Preto da Eva e Silves, já estão com suas feiras em funcionamento.