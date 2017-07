A delegada Catarina Torres, titular da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Carlos Alberto Colares de Souza, 18, desaparecido desde a manhã do dia 6 de julho deste ano.

De acordo com a mãe dele, Luiza Rocha Colares, no dia 30 de junho deste ano o jovem teria saído da casa onde morava com a mãe, no bairro Lago Azul, na zona Norte, para residir com o pai, no bairro Petrópolis, zona Sul. Segundo Luiza, o último contato com o filho aconteceu no dia 6 de julho do corrente ano. Desde então ela não teve mais notícias sobre ele.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro do jovem, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares de Carlos Alberto, ligar para o número (92) 99156-8595.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.