Os órgãos da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realizaram operações integradas em toda a capital entre a noite de sexta-feira (17) e a madrugada desta segunda-feira (20). Durante as ações policiais, duas pessoas foram presas por tentativa de assalto a um ônibus e um adolescente foi detido por dirigir uma motocicleta roubada. Com as operações, 35 bares foram vistoriados, sendo três fechados e cinco notificados, 36 veículos foram apreendidos, outros 192 foram multados e uma pessoa foi detida por portar habilitação falsa.

Em torno de oito mil pessoas foram abordadas nas barreiras de fiscalização montadas pelas forças policiais. As operações envolveram, ainda, incursões aos bairros e também fiscalização de ônibus do transporte coletivo e alternativo. Foi em uma delas que a Polícia Militar prendeu, em flagrante, dois infratores que estavam fazendo assalto na linha 029. Outra detenção foi a do adolescente de 17 anos, que estava dirigindo uma moto roubada.

Nos quatro dias de fiscalização policial nas ruas de Manaus, 180 ônibus do transporte coletivo e alternativo foram vistoriados, 221 táxis e 277 mototáxis abordados, além da fiscalização de 1,3 mil automóveis, mil motos e 11 caminhões. Foram emitidos 117 autos de infração e 34 habilitações apreendidas. Os dados são do Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas (CICC-AM) e do Centro de Comunicações operacionais da Polícia Militar (CCopom) e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

As ações foram coordenadas pelo Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC) e reuniu homens das Policias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Detran, Manaustrans, da Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas e da Secretaria Executiva-Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi). Todas as ações foram monitorares pelas câmeras do Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas (CICC-AM).