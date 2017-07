Foragido do Puraquequara que andava armado no Santo Etelvina é preso

Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prenderam, na manhã desta sexta-feira (14), o foragido da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), Glendo de Souza Soares, 22. Ele responde por tráfico de entorpecentes e estava foragido do regime semiaberto desde 22 de novembro de 2016.

A prisão dele foi efetuada por policiais da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop), na Rua Quartzo Verde, Conjunto Viver Melhor IV, bairro Santa Etelvina, zona Norte da capital, após recebimento de denúncias no 181 (Disque-Denúncia da SSP-AM). A denúncia informava que uma mulher escondia, em sua residência, o marido foragido e que eles comercializavam drogas no local.

De acordo com o secretário executivo-adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, a companheira ainda tentou ajudar o homem a escapar do cerco policial. “Quando os policiais chegaram à residência, a companheira dele demorou a abrir a porta no intuito de ganhar tempo para que ele fugisse. Glendo tentou se esconder no forro da casa, mas a equipe agiu de forma rápida e conseguiu prendê-lo”, disse.

Segundo o secretário-executivo de Operações, a denúncia ainda apontava que o suspeito costumava andar com arma de fogo. Durante a revista, não foram encontrados armas nem drogas no local.

Foto: Ceylla Monick