Foragido é assassinado no São Jorge ao sair de arraial

Mesmo recebendo ameaças há pelo menos duas semanas, o foragido do semiaberto, Joubert José Sampaio Xisto, de 21 anos, decidiu se arriscar e foi com um grupo de amigos ao arraial do Vila da Prata. No retorno para casa, ele foi executado com quatro tiros. O caso ocorreu na noite deste domingo (9), por volta das 21h30, na avenida São Jorge, bairro São Jorge, Zona Oeste.

De acordo com testemunhas, a vítima e os amigos estavam caminhando pela via quando foram surpreendidos pelo assassino – que os aguardava atrás de um carro. “Ele chamou o Joubert e pediu pra gente correr. Ele também tentou fugir, mas recebeu o primeiro tiro e caiu. Depois só vi o cara dando mais três tiros nas costas dele. Não sei para aonde ele foi depois disso”, relatou um dos amigos do foragido.

Joubert morreu na hora. Ninguém sabe qual a identificação do suspeito e nem qual seria a motivação. Familiares informaram que ele vinha sendo ameaçado. “Dois caras armados passaram na frente da casa dele semana passada e perguntaram pelo Joubert, mas como só estava a mãe dele, eles foram embora”, falou uma tia – que não quis se identificar.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia de Homicídios vai investigar o caso.