Força Tática detém foragido com arma de fogo na zona sul

A Força Tática, por volta de 20h, desta quinta-feira (06), prendeu Francisco Geilson de Oliveira Felix, 24 anos, na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Distrito Industrial I, portando arma de fogo.

De acordo com as informações, durante patrulhamento pela zona Sul, durante Operação Águia, as equipes Força Comando e Força 03, receberam delações de que um suposto foragido estaria em um posto de Gasolina próximo a bola da Suframa.

Chegando ao local, os policiais visualizaram o suspeito e realizaram abordagem. Na revista pessoal foi encontrada uma pistola 380, sem munição e com a numeração raspada. Ao consultar o nome do infrator junto ao CIOPS, foi confirmado que se tratava de um foragido do sistema Prisional Amazonense.

Diante dos fatos foi realizada apresentação do detento ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.