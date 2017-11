Força Tática e Serviço de Inteligência apreendem 1,6 kg de drogas

Tweet on Twitter

Henrique da Silva e Silva, 22, foi preso e o menor R.K.O.M, 17 anos, apreendido na manhã deste sábado, no porto de Parintins no baixo Amazonas. De acordo com o 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), por meio da Força Tática e o Serviço de Inteligência, os dois portavam 1,6 kg de drogas, sendo aproximadamente 1,140g de Skank e 495g de Oxi, que estavam sendo transportadas de Manaus para abastecer o mercado local.

A ação ocorreu por volta das 04h da manhã. De acordo com o 11º BPM, a equipe de inteligência e a Força Tática receberam informação de que em um barco, que saiu Manaus com destino à cidade de Parintins, dois homens estariam transportando entorpecentes. Os agentes montaram campana e assim que a embarcação atracou no porto da Ilha Tupinambarana, os agentes capturam a dupla.

Os acusados foram encaminhados à 3° Delegacia Regional da Polícia Civil (DRPC) para procedimentos de polícia judiciária