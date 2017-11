Gabarito do Encceja será divulgado em dezembro

O gabarito oficial do Encceja, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, estará disponível na página do Inep, do Ministério da Educação, a partir do dia primeiro de dezembro. As provas foram aplicadas nesse sábado (18) e domingo (19) e mais de um milhão e meio de pessoas se inscreveram para o exame.

Serão habilitados no Encceja aqueles que atingirem o mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento, além de nota igual ou superior a cinco na redação.

Os resultados individuais serão disponibilizados na Página do Participante em data ainda a ser divulgada. Quem obtiver nota mínima em todas as áreas deverá procurar a Secretaria de Educação estadual ou Instituto Federal de Educação para solicitar declaração parcial de proficiência ou certificado de conclusão no ensino fundamental ou médio.

Reportagem, Jalila Arabi.