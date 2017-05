Governador José Melo empossa novo secretário da Sepror

O governador do Amazonas, José Melo, dará posse ao novo secretário de Estado de Produção Rural e Sustentabilidade (Sepror), Sidney Leite, nesta quarta-feira (25), às 10h30, na sede do Governo do Estado, no bairro Compensa II, zona oeste.

O deputado estadual, que era líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), assume a pasta a convite do governador. Ele já responde pela secretaria desde o último dia 17, quando teve a nomeação publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), atendendo ao Decreto nº 13, de março de 2015.

Com a reforma administrativa promovida pelo Governo do Estado este ano, a Sepror passa a ter como órgãos vinculados à sua estrutura a Agência de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (ADS); o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas (Idam); e a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf).

Leite afirmou que pretende trabalhar em conjunto com todos os órgãos vinculados à Sepror, fazendo uma gestão integrada e estabelecendo metas para os próximos três anos, de acordo com diretrizes do governador José Melo.

Para o ano de 2015, o secretário afirmou que segue orientação do Governo do Estado para fortelecer a economia no interior dando início ao processo de mecanização de algumas cultivares, a exemplo da mandioca; diminuir a importação de pescado dos Estados de Rondônia e Roraima a partir do fomento da pisicultura no Estado; e recuperar pelo menos três mil quilômetros de estradas vicinais ainda este ano.

Além disso, a Sepror deverá atuar em conjunto com outras pastas, a exemplo da secretaria de Estado de Educação (Seduc), para utilizar o Centro de Mídia para capacitação e difusão de tecnologia junto ao produtor rural.

Sidney Leite, que estava em seu segundo mandato como deputado estadual, já foi vice-prefeito, três vezes prefeito de Maués e secretário do município de Manaus e do Estado.