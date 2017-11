Ação evita protestos e paralisação da categoria

As empresas Coopaneo, Coopenure, Iete, Coopati, Cooped, Coap, Imed, Igoam, Icea, Univasc, Cooperclin, Saap, Queiroz, Cardiobaby, Cooperfint, SJ Atividade Médica Hospitalar e Coopanest assinaram na tarde desta sexta-feira (24), na sede da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), na Avenida Andréa Araújo, Aleixo, zona Centro-Sul, um acordo com definição de calendário e forma de pagamento de passivos que deve permitir a regularidade dos pagamentos, segundo o secretário Francisco Deodato, que está em viagem de trabalho.

O trato foi fechado após reunião do secretário de Saúde em exercício, Orestes de Melo Filho, com os representantes das empresas. Pelo acordo, ficou estabelecido que o Governo vai efetuar o pagamento de um mês referente a atual administração, entre 11 e 15 de dezembro, e metade de um mês referente ao passivo, no período de 18 a 22 de dezembro. Na primeira semana da segunda quinzena de janeiro de 2018, pagará mais um mês referente a esta administração e mais a metade de um mês referente aos atrasados. O restante do passivo será parcelado a contar de fevereiro até outubro de 2018.

O acordo do parcelamento será feito individualmente, com cada uma das empresas, uma vez que os atrasos variam de um a cinco meses, mas a garantia é de que todos receberão os atrasados até outubro de 2018.

O valor dos passivos era de R$ 311 milhões em outubro, quando o atual governo assumiu. Com o pagamento já feito até novembro, caiu para R$ 267 milhões.

A Susam informa que vem negociando com as empresas desde os primeiros momentos da gestão, que iniciou em 5 de outubro. Tanto que já realizou, em novembro, mais de R$ 44 milhões de pagamentos pactuados em uma reunião anterior, para dar fôlego às empresas, enquanto se fazia um diagnóstico da situação e um planejamento para propor a regularização dos pagamentos.

Com informações da Susam

FOTO: Aguilar Abecassis