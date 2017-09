A primeira edição do Campeonato de MMA Amador do Octagon Fight – Centro de Lutas Luís Neto foi um sucesso de participação de atletas, envolvimento de academias com o projeto e técnica apurada de artes marciais no “cage”. O evento aconteceu entre a manhã e a tarde deste sábado, 16 de setembro, no CT da rua Rio Purus, no Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

“O evento foi um sucesso absoluto. Nós tivemos mais de 30 atletas inscritos, então isso mostra que o Campeonato de MMA Amador veio para ficar, para colocar essa galera para despontar no cenário nacional. Por meio desse evento, queremos revelar novos valores, pois temos muitos atletas escondidos e em busca de espaço aqui no Amazonas”, destacou o organizador Luís Neto.

Os ganhadores de cinturões de todas as categorias da competição conquistaram também contratos profissionais para duas grandes organizações de MMA do Estado, o Mr.Cage Championship (Samir Nadaf) e o Rei da Selva Combat (Diogo Dutra e Sammy Dias).

Festa do interior

No octógono, os iniciantes no MMA deram um verdadeiro show de técnica para o público presente, formado por familiares, técnicos e amigos dos próprios atletas. Academias do interior se destacaram no evento, como foi o caso da filial da Kratos Top Team do município de Manaquiri (a 156 quilômetros de Manaus). Os jovens guerreiros Elson Ramos de Lima, o “Monstrinho”, e Arneison de Lima, o “Índio Fúria”, ambos de apenas 16 anos, atropelaram os adversários de suas categorias.

“Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, porque sem ele nada disso estaria acontecendo na nossa vida. Quero também aqui agradecer a todos os alunos diretamente ou (indiretamente) pelo apoio, pelas orações. Também a todos os manaquirienses que estão acreditando no nosso trabalho. Não dá para esquecer também da Prefeitura de Manaquiri, que por meio do nosso prefeito Jair Souto, está apoiando e acreditando nos jovens e adolescentes da nossa cidade. Essa é a prova do nosso trabalho”, comemorou o treinador do equipe de Manaquiri, Edynaldo Silva.

O campeonato teve a chancela da Comissão Atlética de MMA do Amazonas (CAMMA-AM), presidida por Wallace Alves.

Texto e foto: Emanuel Mendes Siqueira