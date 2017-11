Guardador de carro é preso por tráfico de drogas no bairro Centro

Tweet on Twitter

O guardador de carros Francisco Pereira Maricaua, 32, foi preso, em flagrante, na tarde desta sexta-feira (17), pela equipe de investigação do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A prisão do infrator foi efetuada na Feira da Banana, no bairro Centro, zona Sul da capital.

Conforme o delegado Demetrius Queiroz, titular da unidade policial, a equipe de investigação da unidade policial chegou até o guardado de carros após receber denúncia anônima, feita por meio do número: (92) 99184-4434, o disque-denúncia do 24º DIP, informando que um homem, com as características de Francisco, estaria comercializando drogas na Feira da Banana.

“Depois da delação, iniciamos as diligências para localizar o infrator e conseguimos lograr êxito na prisão dele. Nós o abordamos e, durante revista, encontramos com ele seis trouxinhas de maconha do tipo skunk e uma trouxinha de oxi, além de R$ 39 em espécie”, explicou Queiroz.

Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi verificado que Francisco já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e furto qualificado.

No 24º DIP, Francisco foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial o infrator será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, zona Sul.