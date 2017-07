Homem atira em ex-mulher por guarda de filho

Tweet on Twitter

Um empresário de 54 anos atirou contra a ex-mulher, dentro da casa dela, na noite desta quinta-feira (7), no município de Urucurituba. Ele disputava a guarda do filho com a vítima e se tornou o principal suspeito de cometer o crime.

A mulher foi baleada com 4 tiros no tórax e não resistiu aos ferimentos. Vizinhos ouviram uma discussão acalorada antes dos disparos. Após o crime, o ex-marido foi visto saindo da casa.

A mulher foi socorrida ao hospital da cidade e depois foi transferida para o Hospital 28 de Agosto, em Manaus.