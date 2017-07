Homem é encontrado morto com órgão sexual exposto em matagal no Flamanal

Tweet on Twitter

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por populares que estranharam o forte odor vindo de um matagal, localizado no final da avenida Desembargador João Machado, conjunto Flamanal, bairro Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus, na manhã desta segunda-feira (10).

O corpo estava numa região de mata, perto de uma academia e o depósito de uma construtora.

De acordo com testemunhas, o homem está com o rosto desfigurado, pois deve ter sido agredido. Ele estava com a calça e a cueca abaixadas, mostrando o órgão genital.

A perícia vai verificar se ele foi vítima de violência sexual antes ou depois de morrer. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia de Homicídios e Sequestros (Dehs) investiga o crime.