Homem é executado com 11 tiros durante tiroteio

Homens armados promoveram um tiroteio durante a execução de Zenildo Corrêa Paiva, conhecido como “Neném”, 23. Ele foi executado com pelo menos 11 tiros, por volta das 21h desta quarta-feira (12). O caso aconteceu na Rua Doutor Basílio, no bairro Zumbi dos Palmares 1, Zona Leste.

Moradores relataram momentos de pânico no momentos da execução. “Eram muitos tiros. Todo mundo saiu correndo. Horrível “, relatou Mauro Santos, de 26 anos.

De acordo com testemunhas, “Neném” caminhava sozinho pela via quando foi abordado por dois homens armados, que já chegaram atirando. “Neném” caiu no chão e a dupla ainda atirou mais algumas vezes. Depois eles fugiram em uma motocicleta – que os aguardava com um terceiro elemento. Eles seguiram rumo ao Armando Mendes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos.

A vítima já tinha passagens pela polícia e a morte pode estar relacionada con o tráfico de drogas.