Homem é preso após ser denunciado por tráfico de drogas

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Policiais do 6°DIP prenderam na tarde desta terça-feira (11), Joelson Andrade da Silva, por envolvimento com o tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido. Ele foi preso na rua 16 de agosto, Riacho Doce III, Bairro Cidade Nova.

As investigações começaram após denúncias anônimas no “Disque Denuncia do 6ºDIP” (99184-4434) informando a venda de drogas na localidade. Policiais ficaram de campana e verificou-se a procedência da informação. Eles fizeram o cerco numa construção e abordaram o suspeito.

Com ele foram encontradas 06 munições de calibre 38; 370 trouxinhas e 17 pinos de “oxi” e pasta base.

Ele foi levado para a delegacia e foi autuado em flagrante.