Homem é preso armado no Centro de Manaus

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, no início da madrugada desta sexta-feira (24), um homem que portava uma arma de fogo em via pública no Centro de Manaus.

De acordo com as informações da equipe de policiais, durante o patrulhamento por volta de 00h30, na Rua Lobo D’Almada, após denúncia anônima, de que um homem estaria em atitude suspeita e com uma arma de fogo. A equipe efetuou diligências e identificou o homem.

Após a revista, foi encontrado com ele um revólver calibre 38, com seis munições intactas. Questionado pelos policiais sobre a origem da arma, ele não informou. O homem de 31 anos e identidade não divulgada foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Policiamento de aproximação – policiais do patrulhamento com bicicletas, a Ciclopatrulha, realizaram na noite de quinta-feira (23), com início às 19h, policiamento de aproximação no Parque Senador Jefferson Perez, situado no Centro da capital. O local destinado ao entretenimento e lazer têm intensa frequência de pessoas que buscam praticar atividades físicas e passeios.