A equipe de investigação do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prendeu, em flagrante, na tarde desta exta-feira (24), por volta das 16h30, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital, Érik Noronha Coelho, 24, por roubo. A equipe apreendeu, também, a companheira do infrator, uma adolescente de 16 anos, por envolvimento no crime.

De acordo com o delegado Christiano Castilho, titular da unidade policial, as investigações em torno do caso iniciaram após uma das vítimas se dirigir a unidade policial para informar que teve os pertences roubados por um casal que estava em uma motocicleta. Durante depoimento, a vítima, juntamente com a equipe policial conseguiram identificar a placa da motocicleta, e iniciaram as diligências com o intuito de localizar a dupla.

“Após tomarmos conhecimento acerca do roubo, iniciamos as diligências com o intuito de localizar os autores do crime. Na ocasião, a equipe de investigação do 14º DIP se deslocou até a residência do infrator, situada no bairro Jorge Teixeira. Durante revista no imóvel foram encontradas sete munições de ponto 40, bolsas, documentos de identificação, e celulares oriundos de roubos. Os objetos foram recuperados e devolvidos às vítimas, que fizeram o reconhecimento dos pertences e também dos infratores”, disse Christiano.

Segundo o delegado, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado que Érik já tem passagem pela polícia, pelo crime de roubo. Ele foi autuado pelos crimes de roubo majorado, corrupção de menores, e posse ilegal de munição de uso restrito. Já a adolescente foi encaminhada para Delegacia Especializada em Apuração de Atos Inflacionais (Deaai).

Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, o infrator será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona Sul.