Paulo Vitor Gomes, 20 anos, foi preso em flagrante, na tarde desta sexta-feira (24), por volta das 15h, acusado de receptação e desmanche de veículo. Ele foi capturado, após uma denúncia anônima. De acordo com a delação, o acusado estaria desmontando uma motocicleta nos fundos de um terreno, na Rua 12, Bairro São Sebastião, zona Sul da Capita.

Segundo informações da 3ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM), o acusado Paulo Vitor ainda tentou fugir do local mais foi capturado. Com ele foram encontradas três chaves de veículos, não identificados, possivelmente chaves mestras, utilizada para furtos de veículos e uma motocicleta modelo Honda CG-125, cor verde, placa JXI-5959, com restrição de furto.

De acordo com o Sargento Santos, que comandou a ação, a moto estava em processo de desmanche e as peças seriam provavelmente negociadas no ‘mercado negro’. O acusado foi conduzido ao 3º Distrito Integrado de Polícia (Dip) e está à disposição da justiça.

Com informações da DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DCS/PMAM