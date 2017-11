Investigadores da Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista (DECCT), em conjunto com a Polícia Turística (Politur) e equipes de investigação da 73ª e 74ª Delegacias Interativas de Polícia (DIPs) dos municípios de Novo Aripuanã e Borba, distantes respectivamente 227 e 151 quilômetros em linha reta da capital, e com apoio de policiais militares prenderam Marcelo Augusto Barros de Lima, 44, por furto.

O homem é acusado de furtar uma bolsa contendo US$ 8 mil em espécie, além de outros pertences da vítima, uma mulher de 29 anos. O crime ocorreu no último dia 17 de novembro, no momento em que a mulher desembarcava no Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes, no bairro Tarumã, zona oeste da cidade.

De acordo com o delegado titular da DECCT, Antônio Cláudio Teixeira, a prisão de Marcelo foi realizada por policiais militares lotados na 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município de Novo Aripuanã, no final da tarde do dia do crime, em uma embarcação, que estava atracada naquele município.

As investigações em torno do caso iniciaram ainda na madrugada do dia 17 de novembro deste ano, após a vítima comparecer na especializada para relatar o crime. Dentro da bolsa da vítima, além do dinheiro, constavam ainda uma câmera GoPro e outros pertences pessoais da mulher.

O delegado informou que, ao longo das diligências, a equipe de investigação da DECCT, analisou as câmeras de segurança do aeroporto, onde conseguiram identificar Marcelo. Os policiais receberam informação de que o infrator iria trabalhar em um garimpo nas proximidades do município de Borba.

“Em ato contínuo, nossa equipe, junto com a Politur, entrou em contato com as equipes das polícias civil e militar de Borba e Novo Aripuanã, e conseguimos localizar o infrator em uma embarcação no porto de Novo Aripuanã. É importante salientar que nesta quinta-feira, dia 23, a equipe da DECCT e o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Mateus Moreira, realizaram a entrega do dinheiro e os demais materiais recuperados para a vítima”, declarou Teixeira.

Marcelo foi conduzido a 73ª DIP de Novo Aripuanã para prestar depoimento. Na unidade policial, foi instaurado um Inquérito Policial (PI) para investigar o caso.

