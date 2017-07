Homem é visto pela última vez por volta de meia-noite e meia e desaparece

A delegada Catarina Torres, titular da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Fabio Pires dos Santos, 42, desaparecido desde a madrugada do dia 6 de julho deste ano.

De acordo com a esposa dele, Alessandra Marques Tobias dos Santos, no dia em que desapareceu Fabio estava conduzindo uma motocicleta da marca Honda, modelo CG 125 Fan, de cor preta e placa NOL-3224. Ele foi visto, pela última vez, por volta de meia-noite e meia. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Fabio é morador da Rua Frei Lourenço Maria Porto, no bairro Nova Cidade, zona Norte da capital. Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro dele, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares do desaparecido, ligar para os números (92) 99449-6624 ou 99183-8379.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.