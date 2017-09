Com várias facadas pelo corpo, um homem – ainda não identificado – foi encontrado morto na noite deste domingo (17), na rua Careiro, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, um comerciante foi ao local para urinar e viu o homem deitado no chão, no canto do terreno e chegou a chamá-lo. Ao perceber que ele não respondia, o homem chamou a polícia.

Moradores da área não reconheceram a vítima. O homem já estava morto há mais de 12 horas e possuía várias facadas no tórax, perna, pescoço, mãos e queixo. Ele foi deixado em posição fetal.

Segundo a polícia, possivelmente a vítima não foi morta no local. Ele pode ter corrido até o terreno para se esconder do assassino.