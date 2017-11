Homem – Falta de higiene pode causar câncer e pênis pode ser amputado

Você sabia que não é apenas o câncer de próstata que mata homens no Brasil? O câncer de pênis também deve ser levado a sério. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2015, por todo o Brasil, houve 402 mortes por câncer de pênis. Esse tipo de câncer atinge com mais frequência os homens a partir dos 50 anos, mas pode ocorrer também em jovens e está relacionado principalmente à má higiene – isso mesmo, naqueles homens que não lavam direito o pênis! O doutor Franz Campos, é chefe do serviço de Urologia do INCA, e explica a importância de se consultar com um especialista assim que perceber qualquer mudança diferente no pênis.

“A primeira coisa que acontece no câncer de pênis é uma pequena ulceração, uma pequena ferida. O paciente normalmente não valoriza isso, não procura o médico e a partir de então isso começa a crescer. O tratamento disso é cirúrgico, é um câncer que tem de ser retirando essa parte, muitas vezes levando à mutilação do paciente e não tem tratamento para quimioterapia nem radioterapia”.

A manifestação mais comum é uma ferida persistente ou um aumento anormal do tecido da chamada cabeça do pênis, na pele que o envolve, ou no corpo do pênis. O surgimento de pequenos nódulos ou ínguas na virilha, também podem ser sinais de progressão da doença. Em qualquer desses casos é importante consultar um especialista. Além disso, realizar a higiene diária com água e sabão é a principal forma de prevenção, assim como o uso de preservativos durante as relações sexuais.

Reportagem, Janary Damacena.